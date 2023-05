Presidentskandidaat Kilicdaroglu: nu geen democratie in Turkije

„Turkije heeft veel aan vitaliteit ingeboet. Er was geen democratie en alle macht lag bij één persoon”, stelde Kilicdaroglu in het interview. Hij zei een sterker parlement te willen invoeren om dit te herstellen. Ook zei Kilicdaroglu „alle democratische normen van de Europese Unie” te willen invoeren. Turkije is sinds 1999 kandidaat-lidstaat van de EU, maar tot toetreding kwam het nog niet. De relatie tussen Turkije en de EU is moeizaam en gevoelig.

Kilicdaroglu sprak tegenover Tagesthemen ook over zijn plannen voor de vele Syrische vluchtelingen in Turkije. Hij wil ze terug naar huis sturen en onderhandelingen aangaan met de regering in Damascus. Kilicdaroglu deelde ook ambitieuze plannen om wegen, bruggen en scholen in Syrië te herbouwen. „Zodat ze met een gerust hart naar hun thuisland kunnen terugkeren.”

Kilicdaroglu neemt het als kandidaat namens zes oppositiepartijen zondag op tegen de zittende president Erdogan. In Turkije mogen 60,7 miljoen kiezers zondag naar de stembus. Nog eens 3,4 miljoen Turken in het buitenland konden al eerder hun stem uitbrengen. In de peilingen gaan de twee kandidaten nog nek-aan-nek.