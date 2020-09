’Wie is de Nederlandse engel die Alessandro het leven redde?’

Met Alessandro gaat het naar omstandigheden goed. Hij is uit zijn coma en artsen verwachten geen blijvende hersenschade. Ⓒ Wikipedia en eigen foto

ROME - Wie is de Nederlandse arts die een kleine twee weken geleden in Milaan het leven redde van een 26-jarige Italiaanse jongeman die bij een verkeersongeluk in Milaan zeer ernstig gewond was geraakt? De vader van de jongen wil deze arts nu vanuit de grond van zijn hart bedanken. Een probleem: de identiteit van de arts is niet bekend.