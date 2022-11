Kaag mikt op hogere belastingen en langer doorwerken: ’Nodig om staatskas op orde te krijgen’

Volgens Kaag zijn de ingrepen nodig om de staatskas weer op orde te krijgen. Ze wijst erop dat in coronatijd veel belastinggeld is opgesoupeerd door subsidies te verstrekken aan bedrijven en andere instellingen voor gemiste inkomsten. Dit jaar gingen opnieuw de overheidsknip wijd open. Dit keer om burgers en bedrijven door de energie- en inflatiecrisis te loodsen. Volgens Kaag is het nu welletjes. „We kunnen, anders dan bij corona, niet elke tegenslag op ons nemen. Nog grotere steunpakketten jagen de inflatie onbedoeld verder aan. En we willen de rekening toch niet neerleggen bij toekomstige generaties?”

Hogere energieprijzen

Kaag waarschuwt er ook nadrukkelijk voor dat de prijzen voor gas en elektra wel eens blijvend hoger kunnen zijn. „We zullen ons moeten aanpassen aan de hogere energieprijzen”, aldus de leider van de klimaatpartij.

Kaag zoekt het geld om de overheidsfinanciën gezond te houden vooral bij de middeninkomens, bedrijven en de hogere inkomens. Lagere inkomens dienen wat haar betreft beschermd te worden.

Hervormingen zijn volgens Kaag, die tevens minister van Financiën is, onvermijdelijk. „Onze schuld is nu nog laag, maar dat kan snel omslaan als we te grote jaarlijkse tekorten krijgen en de rente blijft oplopen. Wat we met de ene hand uitgeven moet eerst met de andere zijn binnengekomen. Dit om te voorkomen dat we in een crisissituatie moeten bezuinigen. Dat is de les die we uit het verleden hebben geleerd.”

Ondermijning rechtsstaat

In haar speech trok Kaag ook fel van leer tegen partijen die de rechtsstaat ondermijnen. Ze noemde er geen bij naam, maar indirect werd gewezen naar Forum voor Democratie. Het kabinet baarde tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen opzien door tijdens de inbreng van Thierry Baudet op te staan en de debatzaal te verlaten. Dat gebeurde nadat Baudet had gezegd dat Kaag op een school had gezeten die veel spionnen had opgeleid. Kaag en veel andere ministers vonden dat te ver gaan en maakten dat duidelijk door op te stappen.

Lang niet alle partijen konden dat waarderen, weglopen zagen ze als zwaktebod. Maar Kaag blijft er in haar toespraak bij dat dit een goede zaak was. „De stelselmatige ondermijning van rechtspraak, wetenschap, journalistiek en landsbestuur mag niet worden onderschat. Waakzaamheid is geboden. Ook kleine stapjes helpen. Letterlijk opstaan met het hele kabinet, antisemitische complotdenkers de toegang tot het land ontzeggen, racistische drek sanctioneren”, somde ze op.

Migratie

Net als op het VVD-congres eerder op zaterdag stipte Kaag het de migratiecrisis aan. Dit keer zette ze geen diepe lijnen in het zand. „We moeten een breed en realistisch migratiedebat kunnen voeren op basis van kennis en feiten en daarmee het debat ontgiften”, sprak ze. „De vraag die we onszelf moeten stellen is welke politieke keuzes we bereid zijn te maken. Dat is niet eng. Dat is complex. Het vraagt verstandig beleid en een heldere koers.”

De migratiecrisis ligt vooral coalitiegenoot VVD als een steen op de maag. Met lange tanden stemde de VVD-achterban zaterdag in met de dwangwet die weigerachtige gemeenten verplicht om toch asielzoekers op te vangen. In ruil daarvoor moet de instroom drastisch omlaag. Het liefst nu meteen via een tijdelijke asielstop. Ook een jaarlijks instroomquotum krijgt bij VVD’ers de handen op elkaar. Tot dusver konden zulke voorstellen bij D66 op weinig enthousiasme rekenen, maar Rutte heeft op het VVD-congres zijn naam aan het stevig inperken van de asielinstroom verknoopt. Hij sprak van ’persoonlijk commitment’.

Volgens Haagse ingewijden is het kabinet van plan om in december met de al eerder beloofde langetermijnplannen voor migratie te komen. De instroom, die volgens recente cijfers voor volgend jaar op zo’n 50.000 asielzoekers uitkomt, is daar onderdeel van.