Erica Meiland verschijnt als lijstduwer op kandidatenlijst Partij voor de Inwoners in Noordwijk

De nieuwkomer bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in de kustgemeente had eerder al Alfons Morssink naar voren geschoven als lijsttrekker. Hij was in het verleden wethouder voor de VVD in de toen nog zelfstandige gemeente Noordwijkerhout.

Morssink is niet de enige met ervaring in de politieke arena. John van der Klaauw (nummer 3 op de lijst) was eerder raadslid voor Lijst Salman Noordwijk, terwijl Lenie Zoetendaal (10), Victor Salman (11) en Andries de Boer (13) eerder voor het CDA in de gemeenteraad zaten. Salman was bovendien jarenlang wethouder. Alexandra Dik, nummer 2 bij Partij voor de Inwoners, is medeoprichter van belangengroepering Noordwijk Transparant.

Projectontwikkelaar Paul Brandjes, die zijn nadrukkelijke steun aan de partij heeft toegezegd, staat zelf op plek 28 van de kieslijst. Vlak voor de opvallende nummer 30, lijstduwer Renkema. De top tien van de kandidatenlijst bestaat na Morssink respectievelijk uit Dik, Van der Klaauw, Alois Eberharter, Ronald Kat, Marco Pas, Willem Hoek, Angela Heemskerk, Ivar Kruse en Zoetendaal.