Tunnel in A2 bij Maastricht weer open na technische storing

MAASTRICHT - De Koning Willem Alexandertunnel in de A2 bij Maastricht is woensdag in beide richtingen enige tijd dicht geweest. Dat kwam door een technische storing, meldden verkeersdiensten ANWB en Rijkswaterstaat. Inmiddels is de storing verholpen en is de weg weer vrijgegeven voor verkeer.

De Koning Willem-Alexandertunnel te Maastricht. Ⓒ ANP / Your Captain Luchtfotografie