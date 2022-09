Leerlingen moeten plots hun behoefte doen op wc-blok zónder deur

Voor de hokjes zit nog wel een deur, maar leerlingen kunnen zich niet meer terugtrekken in het blok ervoor. Daar zijn de deuren uitgehaald. De Parrenthorn High School verklaarde dat het moest zorgen voor een beter schoolklimaat en dat het de scholieren een veiliger gevoel moest geven, maar ouders stellen dat door deze actie de mensenrechten van de scholieren in het gedrang zijn gekomen.

Privacy is op de aangepaste wc’s ver te zoeken, aldus critici. „Het ontbreekt beide geslachten nu aan privacy, een mensenrecht dat op deze manier steeds verder wordt uitgehold. En gaat het helpen tegen pesten? Dat gebeurt niet alleen op de wc’s”, zegt een ouder tegen de Manchester Evening News.

Niet ingelicht

Een ouder klaagt tegen de krant dat zij niet was ingelicht over deze verbouwing. „Waarom moeten kinderen zich oncomfortabel voelen als ze naar de wc gaan?”

Hoofdonderwijzer van de school, Chris Bell, zegt tegen de krant dat de maatregel wel degelijk was aangekondigd, maar dat op de betreffende vergadering – vanwege de hitte - maar weinig ouders waren afgekomen. De scholieren hoorden het de betreffende ochtend, stelt Bell. Hij benadrukt dat het juist de bedoeling was om leerlingen veiliger en comfortabel te laten voelen, maar dat het niets te maken heeft met rookpreventie of het tegengaan van pesten.

Volgens Bell komt de privacy van de leerlingen niet in het geding. Maar feit blijft dat leerlingen hun behoefte moeten doen, zonder dat zij zich even kunnen afzonderen. „Ouders hebben het nog niet gezien, maar we denken dat dit iets positiefs is voor de toekomst van onze school.”

Het is niet de eerste maatregel die de school heeft genomen in een poging om ’inclusief beleid’ te voeren, zo heeft de school genderneutrale toiletten en kreeg het een prijs voor het diversiteitsbeleid van de school en voor de manier waarop de school het pesten van LGBT’ers tegengaat.