Winkels Klazienaveen na uurtje weer dicht: ’Politiek nu aan zet’

De winkeliers kwamen met hun actie uit protest tegen het coronabeleid van het kabinet, zegt Harrie van der Velde, voorzitter van winkeliersvereniging Klazienaveen Centrum. „Het water staat ons aan de lippen. We willen geen burgeropstand, maar we moeten. We kunnen niet meer anders.”

Na een waarschuwing van de gemeente gingen ze rond 10.15 uur dicht. „We willen geen revolutie, de politiek is nu aan zet”, zei Van der Velde.

Goedkeuring

Dinsdagochtend druppelden de eerste klanten direct na opening binnen. De vrouw van Gerard Hemmen loopt kledingwinkel Niezing-Heijes binnen, de aanjager van de actie. „Ik begrijp de situatie van de ondernemers. Ze doen er alles aan. Als er op de veiligheid wordt gelet, is dit begrijpelijk.”

Een andere passant wil ook dat winkels hun deuren weer mogen openen. „Ik woon boven het winkelcentrum. Het is hier stil. Als deze mensen een veilige manier vinden, waarom niet?”

Ook deze winkel is inmiddels open. Ⓒ Foto De Telegraaf

Dinsdagochtend zijn er niet alleen omstanders en winkeliers, die eensgezind zijn, maar ook opvallend veel journalisten. Boa’s lopen rond. Onder andere modewinkels, een sportwinkel en de lokale Bruna gingen open. De Hema blijft echter gesloten. Een gemengd beeld van open en gesloten winkels was te zien in de Langestraat en de omliggende winkelstraten.

Esther Hummel van modezaak La Moda Fabrique zegt dat alle winkeliers in het centrum in een appgroep zitten en schat dat er ongeveer honderd winkeliers aan het protest meededen. De helft van de winkels behoort overigens tot de essentiële winkels die wel open mogen. Hummel: „Maar we zijn solidair met elkaar.”

Burgervader

Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen heeft maandag nog tevergeefs geprobeerd de winkeliers op andere gedachten te brengen. Hij heeft veel begrip voor de problemen van de middenstand, zei hij. Van Oosterhout vindt ook dat het tijd wordt voor regionaal coronamaatwerk. „Want de Kalverstraat in Amsterdam vraagt om ander beleid dan de Hoofdstraat in Klazienaveen.”

Het is koud, maar er zijn al wat mensen op straat. Ⓒ De Telegraaf

Maar aangezien het nu nog verboden is om alle winkels onbeperkt te heropenen, zal hij ingrijpen als de winkels dinsdag geopend zijn. De winkeliers weten dat, maar zetten hun actie toch door volgens Van der Velde. Ze rekenen erop dat in elk geval een aantal zaken een coronaboete van 4000 euro zal oplopen. Hoe Van Oosterhout precies gaat handhaven wil hij niet zeggen. „We zijn goed voorbereid, als het nodig is. Ik kan winkeliers in Klazienaveen niet meer toestaan dan ondernemers elders in het land.”