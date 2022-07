Heel politiekorps stapt op om ’progressieve manager’

De tv-zender heeft de hand gelegd op liefst zeven ontslagbrieven van vijf politiemensen en twee administratieve krachten. Ze beklagen zich allemaal over de stress en de vijandige werkomgeving, die veroorzaakt zou zijn door de nieuwe town manager, Justine Jones. Deze kwam een maand geleden in dienst. Een town manager geeft leiding aan het ambtelijk apparaat en de administratie, stelt conceptbegrotingen op en coördineert de verschillende afdelingen.

Kennelijk heeft de als progressief bekend staande Jones daarbij een aantal mensen geschoffeerd. Sheriff Josh Gibson laat via Facebook weten te hebben opgezegd, tegelijk met zijn vier politiemensen en twee administratieve krachten.

„Na 21 jaar... De nieuwe manager heeft een omgeving gecreëerd waarin wij onze plicht en taken naar de gemeenschap niet meer kunnen vervullen.” Gibson zou hebben laten doorschemeren best te willen terugkeren, mits Jones opstapt. Wat Jones precies op haar geweten heeft is volstrekt onduidelijk. Verzoeken om commentaar legde ze naast zich neer, volgens WRAL: „Het is een persoonlijke kwestie, ik kan daar niets over zeggen.”

Volgens de New York Post werd de Jones met veel klaroengeschal binnengehaald in Kenly, na een ’lange, landelijke zoektocht’, en werd zij bij haar aantreden geprezen omdat zij in verschillende staten ’zeer verantwoordelijke posities had bekleed’. WRAL weet echter dat zij op een van die posities, in het naburige Richland, in 2015 haar werkgever voor de rechter sleepte voor discriminatie. Ze zou daar vijandig zijn behandeld en onderbetaald omdat ze ’zwart is en een beperking heeft’. Verder zou ze hard zijn aangepakt omdat ze als klokkenluider ’grootschalige fraude, wangedrag en wetsovertredingen’ zou hebben gerapporteerd. Jones trok alle aanklachten in 2017 weer in, onduidelijk is waarom.

De burgers van Kenly hoeven overigens niet te vrezen voor hun veiligheid. Kenly valt administratief onder Johnston County. De sheriff daar stelt zijn deputies beschikbaar om de straten van Kenly veilig te houden, tot er een structurele oplossing is.