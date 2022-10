Oorlog in Oekraïne Dag 226 van de invasie LIVE | Russische rechtbank beveelt inbeslagname kantoren Nobelprijswinnaar Memorial

KIEV - De grootschalige Russische inval in Oekraïne duurt inmiddels ruim zeven maanden. Oekraïense troepen maken vorderingen in het oosten en zuiden van het land, terwijl Rusland grote gebieden al geannexeerd heeft. Dorp voor dorp wordt ingenomen, meldde president Zelenski eerder al. Belangrijkste doel is de hoofdstad Cherson, die al snel na de Russische invasie in handen van de vijand was gevallen. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.