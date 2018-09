Files blijven fors dalen

De verbeterderde doorstroming van het verkeer was tijdens de vakantiemaand juli niet overal te merken. Vooral de werkzaamheden in de Maastunnel bij Rotterdam en de IJ-tunnel bij Amsterdam hadden gevolgen voor de snelwegen rond de grote steden.Op de A10, de ringweg van Amsterdam, stonden in juli langere files dan normaal. Toen op maandag 16 juli de Coentunnel ook nog eens dicht ging na een aanrijding, liep het verkeer rond Amsterdam volledig vast. Ook op de ring van Rotterdam was het te merken dat het verkeer het met een tunnel minder moest doen. Vooral op de A15 stonden in juli regelmatig lange files.

