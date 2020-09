Bosbranden VS: 13-jarige dood gevonden met hond op schoot en oma achterin de auto

De familie is ervan overtuigd dat de jongen is omgekomen in een poging zijn slecht ter been zijnde oma van de vlammenzee te redden.

Dat hun huis gevaar liep, wist de familie Tofte wel. Op maandagavond pakte Angela Mosso de hoogst noodzakelijke spullen in voor een evacuatie, terwijl haar echtgenoot Chris Tofte vertrok om een aanhanger op te halen waarin de familie hun spullen kon meenemen, zo meldt ABC News. Het vuur was op dat moment nog zo’n 25 kilometer verderop; tijd genoeg, zo dachten ze.

Die nacht echter bereikte de brand al het huis in de bosrijke omgeving en moesten Angela, haar moeder Peggy en haar zoon Wyatt halsoverkop vertrekken in een van de auto’s van de familie. Ver kwamen ze niet, vermoedelijk omdat de banden van de auto begonnen te smelten. Angela vertelde haar zoon dat hij het met zijn hond op een rennen moest zetten, maar besefte ook dat ze haar moeder zou moeten achterlaten. Peggy kampte met een gebroken knie waar ze nog aan geopereerd moest worden.

Terwijl Angela Mosso door de zinderende hitte de weg afliep, werd ze bijna aangereden door haar eigen man, die met de aanhanger was teruggekeerd. Tofte bracht zijn vrouw in veiligheid en reed daarna opnieuw het bos in, richting zijn huis om zijn zoon te zoeken. Vergeefs.

Pas woensdag kwam de onheilstijding: Wyatt was gevonden, achter het stuur van de achtergebleven auto bij het huis, met zijn oma achterin en zijn hond op schoot. Het is duidelijk dat hij een poging had gedaan ook zijn oma te redden.

Angela Mosso is donderdag verteld dat zij haar moeder en haar zoon heeft verloren. Zij wordt behandeld in een brandwondencentrum in Portland.