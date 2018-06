'Laatste klacht neuroloog nog niet in zicht'

Twee nieuwe meldingen kwamen van mensen die lange tijd getwijfeld hebben of ze met hun negatieve ervaringen naar Drost moesten stappen. De derde had deze week van Medisch Spectrum Twente, de voormalige werkplek van Jansen Steur, te horen gekregen dat hij op zijn 21e onterecht geopereerd is aan zijn hersenen. Drost: „Het is natuurlijk wel heel erg triest als dat op zo'n jonge leeftijd onnodig gebeurt.”

Neuroloog Ernst Jansen Steur stelde tussen 1996 en 2003 foute diagnoses en verwees patiënten om twijfelachtige redenen door. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van 21 strafbare feiten. Jansen Steur vertelde negen personen dat zij parkinson, alzheimer of MS hadden, terwijl dat niet zo was. Ook hebben mogelijk 13 patiënten ten onrechte een hersenoperatie ondergaan. Yme Drost deed daarom onlangs aangifte tegen de twee chirurgen die op verzoek van Jansen Steur opereerden „Zij hadden hun verantwoordelijkheid moeten nemen en niet moeten opereren.”