Gat in schatkist beloopt miljard: ’Het wordt een hele puzzel’

DEN HAAG - De almaar stijgende rente en dalende gasprijs slaan nieuwe gaten in de begroting. Demissionair minister Kaag (Financiën) moet ongeveer 1 miljard euro aan nieuwe tegenvallers voor de schatkist wegpoetsen. De hoop in Den Haag is dat het lukt om dat met meevallers te doen, bijvoorbeeld in de vorm van geld dat op de plank blijft liggen vanwege de krappe arbeidsmarkt.

Minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) arriveert bij het ministerie van Algemene Zaken op het Binnenhof voor de begrotingsraad. Het demissionaire kabinet begint officieel aan de onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar. Ⓒ ANP