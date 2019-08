Dood Dewi in Lloret lijkt op misdrijf

Hoewel de lokale autoriteiten al snel meldden dat de dood van Dewi de Koster in de populaire badplaats Lloret de Mar te maken had met een ongelukkige val, wijst onderzoek van de beroemde forensisch patholoog Frank van de Goot uit dat er mogelijk sprake is van een gewelddadige dood.

Van de Goot, die het lichaam van de Noord-Hollander onderzocht, heeft geen enkele aanwijzing voor een val gevonden. „Nader onderzoek is hard nodig, en snel ook. Ik heb grote twijfels”, waarschuwt hij. Een woordvoerder van de Spaanse justitie sluit niet uit dat het onderzoek wordt heropend.

Lees er alles over in De Telegraaf van vrijdag of online (Premium).