Sharia4Holland waarschuwt voor 'serieus geweld'

Afgelopen weekeinde protesteerden de islamisten in Amsterdam met 215 medestanders tegen de gewraakte anti-islamfilm 'Innocence of Muslims'. Het gros van de demonstranten, zo'n tweehonderd, waren afkomstig uit Nederland, de overige vijftien vanuit België, zegt woordvoerder Abu Qaasim van Shariah4Holland. "Dit was de grootste opkomst ooit bij een van onze demonstraties."

Woordvoerder Qaasim: "Er zijn zeker meer acties denkbaar. Het minste dat wij kunnen doen, als dit zo doorgaat, is het protesteren met onze tongen. Maar Nederland moet niet raar opkijken als een broeder, een individuele moslim van buiten onze organisatie, het recht in eigen handen neemt. Wij, als moslims, moeten spot niet serieus nemen, wordt altijd gezegd. Maar als je de holocaust niet mag ontkennen, en respect moet hebben voor het drama van de Tweede Wereldoorlog, waarom moeten wij dan zwijgen als onze profeet belachelijk wordt gemaakt in een studiobeeld? Dat is meten met twee maten."

De islamitische club zegt zelf te blijven binnen de 'kaders van de islamitische wet' bij het protest tegen de film. "Maar nogmaals: je moet niet raar opkijken als een broeder, die nog verder gaat dan wij in zijn geloofsbelijdenis, maling heeft aan de Nederlandse wet"

Qaasim werd dit jaar veroordeeld wegens bedreiging van Geert Wilders.

