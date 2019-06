Grote kassastoring Albert Heijn, afrekenen in deel filialen weer mogelijk

Door een technische storing waren er dinsdagochtend problemen met de scanners van de normale kassa’s. Alleen zelfscanners werkten. Vandaar dat er in ongeveer de helft van de meer dan 900 filialen niet gewinkeld kon worden. Om alles weer aan de praat te krijgen moeten filialen hun kassasysteem opnieuw opstarten.

Het hoofdkantoor van Albert Heijn adviseerde filiaalhouders tijdens de kassastoring hun winkels wel open te houden. Op die manier was het makkelijker voor winkelmedewerkers om klanten uitleg te geven over de problemen met de kassa’s. Bij AH to go en de supermarkten in België waren geen problemen.

De landelijke storing bij de grootgrutter uit Zaandam volgt een dag na een grote netwerkstoring bij KPN, waardoor onder meer hulpdiensten en noodnummers lange tijd niet bereikbaar waren. Volgens de zegsvrouw van Albert Heijn staan de problemen bij de supermarkt en het telecombedrijf volledig los van elkaar.

Albert Heijn maakt voor bepaalde systemen wel gebruik van het netwerk van KPN. Eerder deze maand kampte de supermarkt nog met een grote pinstoring omdat pinautomaten bij de kassa’s urenlang geen contact konden maken met het KPN-netwerk. Albert Heijn zei destijds voor het evalueren van die storing nog het gesprek aan te gaan met het telecombedrijf.