Stadskantoor Venlo tijd lang ontruimd om ’verwarde man’

Binnenland

Slachtoffer aanval hete olie azc Sweikhuizen in kunstmatige coma

Een van de medewerksters die donderdagavond hete olie over zich heen kreeg in het azc in Sweikhuizen, ligt in kunstmatige coma. De andere medewerkster, die ook met olie werd overgoten, moet nog een maand in het ziekenhuis blijven. Dat heeft een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Maastricht...