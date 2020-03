Waarschuwing voor illegale ’corona-vrije’ gokspellen

„We zien op Toto.nl dat er vijftig procent minder bezoek komt. Maar die andere vijftig procent gokt nu op de Turkse en Russische competitie. Zelfs op Australisch rugby, en binnenkort komt er een snookertoernooi aan wat ook nog doorgaat”, vertelt woordvoerder Bert van Plateringen van Nederlandse Loterij, het bedrijf achter spellen als Toto en de Staatsloterij.

Verboden advertenties

Afgelopen vrijdag werd duidelijk dat Holland Casino door de coronacrisis de deuren sluit en ook de Eredivisie ligt plat. Net als andere voetbalcompetities, het wielrennen, het tennis, ga maar door.

Veel gokkers laten zich echter niet weerhouden. En dat weten ook illegale aanbieders van online casinospellen. Die zijn in Nederland verboden tot juli volgend jaar, maar de afgelopen dagen adverteerden ze volop. „Wij zien dat illegale online aanbieders een slaatje proberen te slaan uit de huidige situatie. Dat is onaanvaardbaar. We hebben zelfs gezien dat consumenten worden gelokt naar een zogenoemd corona-vrij aanbod. Volstrekt verwerpelijk”, is René Jansen, de voorzitter van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit duidelijk.

Hij vervolgt: „De partijen die dit doen, de aanbieders zelf maar ook hun adverteerders, kunnen op de warme belangstelling van de Kansspelautoriteit rekenen.” Hun aanvraag voor legaal aanbieden vanaf de zomer van 2021 kan een knauw krijgen. Iedere aanvraag wordt gewogen en een overtreding als deze gaat bij de gokwaakhond in de boeken.

De stadions zijn ook in Turkije leeg maar er wordt wel gespeeld. Ⓒ EPA

Miljardenverlies

Onderwijl verschuiven wereldwijd de grote inzetten van de bekende wedstrijden zoals die in de Champions League en het paardenrennen naar bijvoorbeeld volleybal, pingpong of zelfs E-sports in den vreemde, aldus Britse media. Die melden dat bookmakers een verlies lijden van mogelijk miljarden, afhankelijk van hoe lang het coronavirus ook de sport in zijn greep houdt.

In de Verenigde Staten maken bookmakers dan weer handig gebruik van het coronavirus. Zo zijn er verschillende websites die een gokje toestaan op de vraag ’welke sportleague zal voor het eerst weer een wedstrijd door laten gaan?’ Honkbal (MLB) en basketbal (NBA) zijn de favorieten, blijkt.

Overigens zien de andere merken van de Nederlandse Loterij geen opmerkelijke groei. Waar bijvoorbeeld Lotto, Lucky Day of de Staatsloterij ook online loten verkopen, is daar vooralsnog geen stevig gegroeide omzet te zien. En in de winkels, zo laat de woordvoerder weten, daalt de omzet aan lootjes juist aanzienlijk.