Moringa is meer dan een hipster superfood

Sinds kinderen de bladeren eten van de moringa-boom, is de kindersterfte spectaculair gedaald. Ⓒ FOTO DE TELEGRAAF

NTELE - In Europa staat moringa bekend als een hippe superfood en een trendy ingrediënt van supergezonde smoothies en shakes. Ook in het straatarme Mozambique zweert men bij de kracht van de smaragdgroene blaadjes van de moringa-boom. Hier is het echter geen luxe supplement maar een product van bittere noodzaak, vooral voor kinderen onder de vijf.