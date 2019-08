Website 8chan offline na pamflet El Paso

Ⓒ 8chan

WASHINGTON - Het online forum 8chan is uit de lucht nadat de dader van de aanslag in El Paso zijn manifest op die website publiceerde, even voordat hij het vuur opende. Bij die aanslag kwamen twintig mensen om het leven. Het Amerikaanse bedrijf Cloudfare, dat de website beveiligde tegen cyberaanvallen, is gebroken met het platform.