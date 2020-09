Voormalig gifslachtoffers: ’Redding Navalny was een bliksemactie’

Alexei Navalny bedankte vrijdag piloten en medici in Omsk. Ⓒ EPA

BERLIJN - Een man die eigenlijk niet meer zou moeten leven, hinkt door Berlijn. Hij is, na een trap beklommen te hebben, volkomen uitgeput en rust uit op een bankje. „Het was de bedoeling dat Aleksej Navalny op weg naar Moskou in het vliegtuig zou sterven.”