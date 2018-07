Nieuwe storm teistert oostkust VS

Hoewel deze storm minder zwaar is dan Sandy, zorgt ze voor grote problemen door harde wind, regen en sneeuwval. Het verkeer in grote delen van de stad New York werd woensdagavond door sneeuwval ontregeld. Burgemeester Michael Bloomberg raadde iedereen aan de auto te laten staan. Op Times Square hebben toeristen een sneeuwpop gemaakt, meldde donderdag The New York Post.

De Amerikaanse meteorologische dienst wil niet dat deze storm te veel aan Sandy herinnert. De dienst heeft donderdag beklemtoond dat het stormachtige herfstweer geen naam heeft. Een omroep sprak van de storm Athena maar dat is ongepast, vindt de nationale meteorologische dienst.

Sandy heeft ondertussen in de staat New York het hoofd van de Rampenbestrijding zijn baan gekost, meldden Amerikaanse media woensdagavond. Gouverneur Mario Cuomo van New York heeft de directeur van het Bureau Rampenbestrijding, Steven Kuhr, ontslagen omdat hij afgelopen week, toen reddingswerkers overal hard nodig waren, hulpverleners een omgewaaide boom van zijn oprit liet verwijderen.