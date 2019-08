15 maanden cel om blinde liefde

De getrouwde Hannelore S. maakte eerst alle spaarcenten van haar en haar man over naar haar verre virtuele minnaar, die haar wijsmaakte dat hij met allerlei medische problemen kampte.

Ze bezweek onder zijn druk om meer geld over te boeken, en verduisterde in twee jaar tijd meer dan een miljoen euro. Tijdens haar strafzaak bij het hof bekende Hannelore S. dat ze volledig in de ban van de Afrikaan was geraakt, en hem compleet geloofde en vertrouwde. ,,Ze zeggen wel eens dat liefde blind maakte. Bij mij was dat echt zo.”

Het hof legde haar ook Reclasseringstoezicht op, en Hannelore S. moet zich laten behandelen om voortaan sterker in haar schoenen te staan. Haar nieuwe baan raakte ze nu vrijwel zeker kwijt, maar dat was voor het hof geen reden om de straf te matigen.