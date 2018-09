Aanhouding in zaak lichaamsdelen Toronto

De 41-jarige Guang Hua Liu werd op 11 augustus als vermist opgegeven. Wandelaars ontdekten 4 dagen later haar voet drijvend in een rivier even ten westen van Toronto. De politie vond daarna het hoofd en de handen van de moeder van drie kinderen. In de voorstad Scarborough lagen nog meer lichaamsdelen.

De politie zei dat het onderzoek nog moet uitwijzen hoe Liu is vermoord en waar het misdrijf heeft plaatsgevonden. Ook zijn nog niet alle lichaamsdelen teruggevonden.

De gruwelijke details van de zaak zijn te vergelijken met het geval van de Canadees Luka Magnotta. Deze porno-acteur wordt ervan beschuldigd een student te hebben vermoord, wiens lichaamsdelen eerder dit jaar per post naar verschillende locaties in Canada zijn verstuurd.