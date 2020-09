Ajacied Tadic doelwit van Rolex-bende

Niet alleen de heftige agressie tegen slachtoffers als Estelle Cruijff en de vader van Nicolette van Dam, de 62-jarige René, kwam ter sprake op de openingsdag. De verdachten bleken nog een lange lijst met potentiële nieuwe slachtoffers te hebben. Dat kwam naar voren uit de zogenoemde ovc-gesprekken, die vanuit de auto van de verdachten door de politie werden afgeluisterd. In die conversaties kwamen meerdere professionele voetballers van PSV en Ajax ter sprake, zoals Steven Bergwijn, Luuk en Siem de Jong, Adam Maher en Dusan Tadic.

De voetballers van PSV vielen af bij de leden van de Rolexbende, omdat Mourad B. (29), Mounir C. (25), Oussama A. (20) en een minderjarige verdachte het te ver vonden om voor een horloge naar Eindhoven te reizen.

Bambambam

Vervolgens werd er heel specifiek over middenvelder Dusan Tadic van Ajax gesproken als nieuw doelwit. Ze zouden hem bedreigen. „We kunnen hem in zijn benen schieten met een Glock. Bambambam.” Hij zou nooit meer kunnen voetballen, maar dan konden ze wel zijn horloge pakken. Een van de verdachten, Mounir C. vond de hele versie, die letterlijk was uitgewerkt door de politie, nogal overdreven. „ Ik weet niet of deze versie overeenkomt met wat we echt wilden. We gingen niet met hem picknicken. Maar hoe en wat er precies zou gebeuren, weet ik niet. Er was verveling en het ging gewoon om snel geld.”

De officier vroeg de jongste verdachte, een nu 18-jarige Amsterdammer, hoe hij het kon rijmen dat hij zichzelf aan de ene kant Ajacied noemt en aan de andere kant de aanvoerder door zijn benen had willen schieten, puur uit eigen belang. Toen hem werd verteld dat het een gewetensvraag was, wist de jongeling even niet wat een gewetensvraag was. Die fractie van vertwijfeling raakte hem zelf ook. Hij voelde hoe pijnlijk zijn opmerking was. „Natuurlijk weet ik wat een gewetensvraag is, maar ik heb hier geen antwoord op.”

De rechtszaak rond de Rolexbende duurt zeven dagen. De officier van justitie zal vrijdag 2 oktober de strafeis bekendmaken.