Rekik wil de beste worden

„Natuurlijk vind ik het prachtig als ik jongens uit mijn jeugdteams, zoals Tonny Vilhena en Jean-Paul Boëtius, in het eerste van Feyenoord zie spelen. Maar ik heb bewust deze weg willen bewandelen. Ik wil heel graag een van de beste verdedigers van de wereld worden en kan bij City met de beste spelers trainen. Bij Feyenoord won ik het in de jeugd vaak door mijn fysiek. Als ik hier tegen Balotelli of Dzeko sta, is dat niet voldoende. Dat is de test die ik dus elke dag heb.”

