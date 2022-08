Russen melden aanhouding MH17-verdachte die ’onherkenbaar’ op weg was naar front

Premium Buitenland

Het is hoogzomer maar Hongaren staan in de rij voor brandhout

In de volle zon en bij temperaturen achter in de twintig graden staan veel Hongaren vanaf zes uur in de morgen in de rij voor brandhout. Om negen uur is de voorraad weg. Geen land dat zich zulke zorgen maakt over de komende winter. Ondanks alle pogingen van premier Viktor Orbán om Vladimir Poetin te...