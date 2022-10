Onrustige nacht in Rotterdam: twee schietpartijen én steekincident

Het is onduidelijk wat er aan het schieten vooraf is gegaan. De politie heeft vooralsnog geen aanhoudingen verricht.

De beschieting vond plaats op het Tiendplein rond 22.20 uur, ter hoogte van restaurant Amore, meldt Rijnmond. Bezoekers van eetgelegenheden in de omgeving zijn volgens de regionale omroep op de grond gaan liggen bij het horen van de schoten. „Iemand zei: dit is vuurwerk. Maar ik zei: nee, dit is een beschieting”, zegt een getuige bij Rijnmond. Volgens haar klonken er zes à zeven schoten. „Het was losse schoten, die niet klonken als uit een automatisch vuurwapen.”

De politie doet ter plaatse sporenonderzoek en praat met getuigen. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.

Stampioenstraat

Ook in de Stampioenstraat vond een schietpartij plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Volgens de politie is nog veel onduidelijk, maar vaststaat dat er geen gewonden zijn gevallen bij het schietincident. Ook zijn er vooralsnog geen aanhoudingen verricht.

Volgens een politiewoordvoerder zou op één of meerdere auto's geschoten zijn. De politie doet ter plaatse sporenonderzoek en praat met getuigen.

Ook in de Stampioenstraat vond een schietpartij plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Ⓒ JBMedia

Steekincident Kortelijnbaan

Ook op de Kortelijnbaan was het onrustig. Rond 3.00 uur is een man lichtgewond geraakt bij een steekincident. Kort erna hield de politie een andere man aan.

Aan het steekincident ging een gevecht tussen een aantal personen vooraf. De politie doet onderzoek.

