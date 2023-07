Noodklok geluid na massaal dumpen van kittens

Via een emotionele noodkreet op social media uit hij zijn frustratie over de vele katjes, soms zelfs nog met navelstreng en al, die naar het asiel aan de Koningsweg worden gebracht. „Stop met deze zware dierenmishandeling of vraag professioneel hulp”, aldus Dielissen.

„Ik heb dit echt nog nooit meegemaakt, ik word er ontzettend verdrietig van”, zegt Dielissen. „We hadden verwacht weer op het niveau van voor de coronaperiode te komen. Het lijkt of dat het hebben van dieren weer een bijzaak is geworden.” De afgelopen dagen is er volgens de beheerder twee keer een doos met kittens door de Dierenambulance gebracht. „We hebben zo’n veertig of vijftig kittens meer in het asiel dan gewoonlijk rond deze tijd.” Met 160 dieren in huis is er volgens Dielissen sprake van een recordaantal dieren dat in het asiel verblijft.

„Ik weet gewoon niet of we het allemaal wel zullen redden dit jaar met zoveel dieren”, zegt Dielissen bezorgd. Deze druk komt volgens hem ook nog eens boven de druk van de gigantische binnenkomst van zwerfdieren. „Van de week wilde ik om vijf uur naar huis gaan maar toen werd er een doos met vier kittens gebracht. Enkele dagen eerder kwam er ook al een doos met zes katjes erin. Die moeten dan eerst snel geflest worden en vervolgens ben je dan nog anderhalf uur bezig om een opvangadres te vinden.”

Dielissen begrijpt niet hoe mensen dieren in een doos kunnen stoppen. „Als er pas uren na het dumpen een melding wordt gedaan van de vondst, dan kunnen de dieren al overleden zijn. Dan heb je echt geen gevoel of dan ben je helemaal de weg kwijt.”

„Wanneer je zelf niet voor de dieren kan zorgen, dan adviseren wij altijd om ze met de moederpoes te brengen. Die kan dan zelf voeden, dat scheelt ons een hoop tijd. De moederpoes kan dan later weer terug naar de eigenaar.” Het asiel vraagt 25 euro per kitten, een minimaal bedrag. „Daarvoor verzorgen we de kittens twaalf weken lang, daarnaast worden ze ook nog eens gesteriliseerd.”

De oorzaak van de plotseling massale dump zou volgens Dielissen met financiële kwesties te maken kunnen hebben, maar ook met een veranderende mentaliteit. „En de vakantietijd komt eraan, dan worden dieren helaas ook de deur uit getrapt.”