Directeur FC Utrecht baalt van fans

Een deel van de aanhang van de thuisclub gooide na de derde treffer van Ajax met vuurwerk en zong discriminerende liederen. Scheidsrechter Bas Nijhuis onderbrak het duel en koos voor een afkoelingsperiode van een kwartier.

„Dit valt niet goed te praten”, besefte Van Schaik. „Ja, ik schaam me daar voor. Ik werk nu een jaar hier en verbaas me wat er allemaal rond zo'n wedstrijd met Ajax moet gebeuren. Begrijp me niet verkeerd, het lag nu echt aan onze fans. Maar misschien is het toch maar beter om geen fans van Ajax meer toe te laten. Ze maken hier kennelijk veel los.”