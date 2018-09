Celstraffen in zaak btw-fraude Vinkenslag

De mannen, tussen 38 en 66 jaar uit Zuid-Limburg, hebben zich jarenlang schuldig gemaakt aan btw-fraude bij de handel in tweedehandsauto's. Ze zijn dinsdag veroordeeld voor valsheid in geschrifte, het doen van onjuiste belastingaangiftes en voor hun aandeel in een criminele organisatie.

De zwaarste straffen, 5 en 4 jaar cel, waren voor de twee hoofdverdachten. De andere zeven werden veroordeeld tot celstraffen variërend van 10 maanden tot 3 jaar en 3 maanden. Volgens de rechtbank is bewezen dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan btw-fraude en het lidmaatschap van een criminele organisatie.

Tussen 2002 en 2007 hebben de mannen via allerlei schijnconstructies, stromannen in ondernemingen en valse facturen enkele honderden auto's uit het zicht van de Belastingdienst gehouden. In totaal is voor 6,5 miljoen euro aan naheffingen opgelegd.