Fraudeverdachten slepen Kro-Ncrv voor de rechter

De advocaat wil op basis van de filmbeelden achterhalen of de documentairemakers in strijd met de wet hebben gehandeld, door bijvoorbeeld tapgesprekken en verhoren te filmen. Hij vermoedt dat de meest ernstige schendingen inmiddels al op aanwijzing van het OM uit de nog uit te zenden film verwijderd zijn, vandaar dat hij het ruwe materiaal opeist onder een dwangsom die kan oplopen tot 10 miljoen euro.

Spong noemt de documentaire, waarbij het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD naar de restaurantketen Sumo jarenlang heimelijk gefilmd werd, een „propagandafilm van het OM.” Uit een contract dat het OM met de omroep en producent sloot, in het bezit van De Telegraaf, blijkt namelijk dat de zeggenschap over de productie volledig bij het OM is komen te liggen.

Beelden die sneuvelden

De makers dienen op basis van het contract alle opnamen die het OM niet bevalt uit de documentaire te snijden. Zo sneuvelden inmiddels al beelden van FIOD-rechercheurs die grappen over de kwaliteit van het eten bij Sumo en van interne gesprekken over de mogelijkheid van het treffen van een schikking met verdachten. „Het OM is gelet op de inhoud en aard van die overeenkomst de regisseur en mede-eigenaar van de film. Van de noodzakelijke journalistieke onafhankelijkheid blijft niets over. Het is eerder een gemuilkorfde publieke waakhond die niet kan blaffen, laat staan bijten”, spot Spong.

De documentaire is bovendien maximaal gesubsidieerd door de overheid via een bijdrage van 150.000 euro van het Cobo-fonds, bedoeld om filmproducties van de publieke omroep financieel te ondersteunen. Cobo zelf wordt gefinancierd met publiek geld.

Wat te doen met het subsidiegeld?

Dat de documentaire over het strafrechtelijk onderzoek kennelijk niet onafhankelijk tot stand is gekomen, maakt Cobo niets uit. „Wij bemoeien ons niet met de inhoud van de producties, daar gaan al genoeg andere mensen over”, reageert Cobo-directeur Jeanine Hage. Het subsidiegeld hoeft wat haar betreft ook niet terugbetaald te worden als de uitzending verboden wordt door de rechter. „Wij zijn van mening dat cameramensen en andere medewerkers daar niet de dupe van mogen worden.”

In april volgt de uitspraak in de strafzaak tegen Sumo en zijn eigenaren, verdacht van het verzwijgen van tientallen miljoenen euro’s aan omzet. De film kan enkele weken later uitgezonden worden, zo is bepaald in het contract. De regisseur van de documentaire was maandag onbereikbaar voor commentaar. Kro-Ncrv wil niet reageren.