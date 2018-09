Susan Rice mogelijk opvolger Hillary Clinton

Een aantal hoge ambtenaren zijn er volgens de krant zeker van dat Rice de post krijgt.

Rice ligt onder vuur bij de Republikeinen omdat ze na de aanslag op het Amerikaanse consulaat in Libië had gezegd dat het daarbij mogelijk ging om een uit de hand gelopen protest in plaats van een terroristische aanval.

Volgens sommige Republikeinen heeft Rice het incident in september opzettelijk gebagatelliseerd met het oog op de presidentsverkiezingen in november.

John Kerry, de Democratische presidentskandidaat van 2004, zou eveneens geïnteresseerd zijn in de post van minister van Buitenlandse Zaken. Maar volgens de krant ziet president Barack Obama hem liever als minister van Defensie.