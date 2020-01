Rotterdammer (86) overleden na aanrijding bij De Kuip

De hulpdiensten rukten zaterdag met spoed uit naar de Stadionweg in Rotterdam. Een aangereden supporter is overleden, werd dinsdag bekend. Ⓒ GinoPress B.V.

ROTTERDAM - Een 86-jarige man uit Rotterdam is maandag aan zijn verwondingen overleden, nadat hij zaterdag was aangereden op de Coen Moulijnweg in Rotterdam. De man was onderweg naar stadion De Kuip, waar Feyenoord tegen Heerenveen speelde.