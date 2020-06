Fries dorpje in rep en roer na fatale steekpartij

In het Friese dorp Mûnein gaat het politieonderzoek naar de fatale steekpartij door. Ⓒ Jaring Rispens

MÛNEIN - Het door bewoners als ’rustig dorp’ omschreven Friese plaatsje Mûnein (Molenend/gemeente Tytsjerksteradiel) is zondag nog lang niet bekomen van de schrik. Zaterdagavond werden in een woning twee mannen neergestoken, van wie er één ter plaatse overleed en een tweede ernstig gewond raakte. Een 27-jarige buurtgenoot is oppakt op verdenking van betrokkenheid. Het politieonderzoek gaat zondag nog een tijd door. „Mijn buurman is opgepakt”, aldus een nog verbijsterde dorpsbewoner. „Nu is de tuin afgezet met lint en staat alleen zijn fiets er nog”, wijst hij.