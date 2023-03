China geeft buitenlandse toeristen weer visa na drie jaar corona

Ook is besloten dat langetermijnvisa die voor 28 maart 2020 werden afgegeven, nog steeds geldig zijn. Het wordt daarnaast mogelijk om in enkele gevallen visumvrij te reizen. Het gaat bijvoorbeeld om bezoekers van het eiland Hainan en opvarenden van buitenlandse cruiseschepen die aanmeren in de haven van Shanghai.

China ging aan het begin van de pandemie op slot, toen het coronavirus zich over de wereld verspreidde. Beijing hanteerde lange tijd een beleid waarbij een zeer klein aantal besmettingen al genoeg was voor strenge maatregelen zoals lockdowns. De ontmanteling van dit zogenoemde zerocovidbeleid begon eind vorig jaar, na een reeks protesten in China. In januari verviel het advies aan burgers om niet naar het buitenland te reizen.