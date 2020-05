Facebook verwijdert steeds meer haatberichten

Ⓒ ANP XTRA

SAN FRANCISCO - Facebook heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 4,7 miljoen posts verwijderd die opriepen tot haat of geweld. Het gaat onder andere om foto’s en ander beeldmateriaal. In het laatste kwartaal van vorig jaar ging het nog om 1,6 miljoen, aldus het bedrijf dinsdag.