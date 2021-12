Weer minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Op de intensive cares liggen 481 patiënten met Covid-19, 11 minder dan op donderdag. 1285 coronapatiënten bezetten op de verpleegafdelingen een bed. Dat zijn er 80 minder dan een dag eerder.

Op de ic’s zijn tussen donderdag en vrijdag 22 nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen, op de verpleegafdelingen 135. Doordat meer mensen de ziekenhuizen mochten verlaten of zijn overleden, is het totale aantal coronapatiënten toch gedaald.

In de afgelopen zeven dagen hebben de ziekenhuizen gemiddeld bijna 178 patiënten per dag opgenomen. Dat is het laagste niveau sinds 5 november.

Het is nog onzeker of deze daling in ziekenhuiscijfers blijft doorzetten, stelde LCPS donderdag in een toelichting. Volgens het coördinatiecentrum hangt dit van de omikronvariant af, die inmiddels dominant is in Nederland. „We volgen de impact van de omikronvariant op de besmettingscijfers nauwgezet. De effecten hiervan op de ziekenhuiscijfers zijn nog onduidelijk, maar de verwachting is dat de instroom van nieuwe patiënten in januari hierdoor weer zal stijgen”, zei het LCPS toen.