Politievakbonden en ministerie bereiken akkoord over cao

Dat zijn de bonden, korpschef Henk van Essen en demissionair minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in principe vandaag eens geworden.

Eind vorig jaar bood het kabinet ook al 1,3 procent loonsverhoging en twee uitkeringen van 300 euro uitgesmeerd over 1,5 jaar. Dat werd uiteindelijk niet geaccepteerd waarna acties volgden.

De bonden gaan alsnog overstag. Uit angst dat het afsprakenpakket uit 2020 door de dreigend lange formatie aan ’politieke houdbaarheid zou inboeten, stelt politievakbond ACP. Wel krijgen agenten nu een eenmalige bonus van 750 euro. Als dank voor hun inzet tijdens de coronacrisis. ’Een iets beter bod’ en ’het onderste uit de kan’, aldus ACP.

Ook zijn er afspraken gemaakt om agenten en hun gezinnen beter te beschermen tegen ’geweldsrisico’s’ en ondanks capaciteitsproblemen mogen dienders in coronajaar 2021 voldoende verlof opnemen.

Voor de bonden is de koek nog lang niet op. Het akkoord dat nog aan de leden moet worden voorgelegd is volgens hen een ’tussen cao’. Voor 2022 moeten ook ’ingrijpende afspraken’ worden gemaakt.

Grapperhaus en vertegenwoordigers van de politie steggelen al langer over de cao. De politiebonden trokken zich eerder dit jaar zelfs terug uit het overleg en kondigden acties aan. Steen des aantoots was toen onder meer onenigheid over loonsverhoging.

De bonden dreigden met een staking tijdens de voetbalwedstrijd Feyenoord-Ajax. Toen de CDA-bewindsman toezegde met de bonden in gesprek te willen over een nieuwe cao, werd de staking afgeblazen. Sindsdien zijn de gesprekken weer hervat.