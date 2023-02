Voetganger overleden na ongeval met tram in Amsterdam

AMSTERDAM - Een voetganger is donderdagavond om het leven gekomen door een ongeval met een tram in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde rond 22.45 uur op de Kingsfordweg, in de buurt van station Sloterdijk.