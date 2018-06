Deel Kamer wil opvang voor ex-bewoners tenten

Een deel van de oppositie in de Tweede Kamer wil dat de overheid zorgt voor een „menswaardige opvang” voor de Somaliërs uit het vrijdag ontruimde tentenkamp in Amsterdam. De SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en 50Plus hebben staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) vrijdagavond schriftelijk gevraagd of hij het verantwoord vindt om de uitgeprocedeerde asielzoekers in het winterse weer op straat te laten leven.