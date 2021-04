De Jonge overweegt leeftijd AstraZeneca te verlagen

Aanleiding daarvoor is een nieuw onderzoek van Europees Medicijnagentschap EMA over de mogelijke bijwerkingen van het vaccin, te weten zeer zeldzaam voorkomende bloedstolsels. Het risico op bijwerkingen tegenover de kans op ernstige gevolgen van corona is groter onder jongeren. Het was de reden voor Nederland om het vaccin van AstraZeneca alleen in te zetten bij mensen van 60 jaar en ouder.

Uit het nieuwe bericht van de EMA blijkt dat het risico in de groep 50 tot 59 niet veel verschilt van leeftijdsgroep 60 tot 70. Het zou kunnen leiden tot een besluit om leeftijdsgrens voor AstraZeneca te verlagen naar 50 jaar en ouder. De Gezondheidsraad moet daar uitsluitsel over geven.

De Jonge wil van het adviesorgaan ook weten of de tijd tussen de twee prikken misschien korter kan. Momenteel is dat twaalf weken. Het was bedoeld om in tijden van schaarste zo veel mogelijk mensen in elk geval de eerste dosis toe te dienen. „Door de sterk verbeterde beschikbaarheid van vaccins kan – in tegenstelling tot eerder – op dit moment juist een korter interval bijdragen aan een versnelling van het vaccinatieprogramma”, schrijft De Jonge.