GGD’en zien stormloop op prikafspraken

De woordvoerster stelt dat de GGD’en uit vrijwel alle regio’s het drukker hebben gekregen qua afspraken en inloop. Ook woensdag is het weer „veel drukker” in het callcenter, aldus de woordvoerster. De organisatie komt donderdag met de totaalcijfers van het aantal afspraken dat woensdag werd gemaakt.

In Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel in Bosch werd het dusdanig druk dat de GGD Hart voor Brabant woensdag mensen die zich wilden laten vaccineren opriep niet meer naar de priklocatie te komen. Mensen konden daar zonder afspraak een prik krijgen.

Bij de persconferentie werden de nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Jeroen Holtrop ging de straat op om te vragen wat jongeren hiervan vinden. Tekst loopt door onder de video.

’Kom niet meer’

„We vragen inwoners van Den Bosch en omgeving om vandaag niet meer te komen”, aldus GGD Hart voor Brabant in een bericht op Instagram. De Helftheuvel is normaal gesproken op een aantal dagen in november geopend tot 16.00 uur.

Ook in andere delen van het land is het woensdag drukker dan gewoonlijk, aldus de woordvoerster. Het gaat volgens haar om onder meer de regio’s Limburg-Noord, Noord- en Oost-Gelderland, Drenthe en Twente. Onder anderen die laatste regio heeft extra personeel opgeroepen. In Brabant-Zuidoost was het woensdagochtend erg druk, maar ’s middags werd het weer „behapbaar.” De woordvoerster weet niet van andere locaties dan die in Den Bosch waar mensen werd gevraagd niet meer te komen vanwege de drukte.