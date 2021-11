Priklocatie roept op niet meer te komen vanwege drukte

DEN BOSCH - GGD Hart voor Brabant vraagt mensen die zich willen laten vaccineren woensdag niet meer naar de vaccinatielocatie in Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel in Den Bosch te komen. Het is momenteel te druk op de priklocatie waar mensen zonder afspraak een coronavaccin kunnen krijgen.