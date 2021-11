Recordaantal coronaprikken zonder afspraak na aankondiging nieuwe maatregelen

De laatste keer dat er een „piek” was in het aantal prikken zonder afspraak op één dag lieten 8000 mensen zich vaccineren, zegt een GGD-woordvoerster. Het laten zetten van een prik zonder afspraak kan alleen voor de eerste dosis. Wie al corona heeft gehad, hoeft maar één prik te zetten.

Ook maakten woensdag een stuk meer mensen prikafspraken via het callcenter of online dan gemiddeld: in totaal 18.039. Afgelopen weken ging het om gemiddeld zo’n 10.000 mensen op een dag. Het gaat om afspraken voor het zetten van een dosis van het vaccin van Janssen - waar één prik voor nodig is - of voor beide doses van het vaccin van Pfizer/BioNTech.

QR-maatschappij

Ook dinsdag was het al drukker dan gewoonlijk online en bij het callcenter. In één dag maakten toen ruim 17.000 mensen een afspraak voor een of twee coronaprik(ken). Dinsdagavond maakten demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge bekend dat de coronapas op meer plekken verplicht zal worden. Mensen die niet zijn ingeënt of recent een corona-infectie hebben doorgemaakt moeten dan dus voor meer gelegenheden een test laten doen. GGD GHOR Nederland laat weten dat er op priklocaties „af en toe” mensen zijn die zeggen zich te laten prikken vanwege de aangescherpte maatregelen.

In Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel in Bosch werd het dusdanig druk dat de GGD Hart voor Brabant woensdag mensen die zich wilden laten vaccineren opriep niet meer naar de priklocatie te komen. Mensen konden daar zonder afspraak een prik krijgen.

Bij de persconferentie werden de nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Jeroen Holtrop ging de straat op om te vragen wat jongeren hiervan vinden. Tekst loopt door onder de video.

’Kom niet meer’

„We vragen inwoners van Den Bosch en omgeving om vandaag niet meer te komen”, aldus GGD Hart voor Brabant in een bericht op Instagram. De Helftheuvel is normaal gesproken op een aantal dagen in november geopend tot 16.00 uur.

Ook in andere delen van het land is het deze week drukker dan gewoonlijk, aldus de woordvoerster. Het gaat volgens haar om onder meer de regio’s Limburg-Noord, Noord- en Oost-Gelderland, Drenthe en Twente. Onder anderen die laatste regio heeft extra personeel opgeroepen. In Brabant-Zuidoost was het woensdagochtend erg druk, maar ’s middags werd het weer „behapbaar.”