NEC blij met Platje

„Melvin is een heel intuïtieve speler met een neusje voor de goal”, zegt technisch directeur Carlos Aalbers. „Uit zijn Volendamtijd kenden we zijn scorende vermogen. Dat heb je of je hebt het niet. Bij zulke figuren is het je achilleshiel om ze in een tactisch korset te persen. Je moet zijn persoonlijkheid en kracht niet te veel veranderen, dat is echt een valkuil. Maar hij maakt wel stappen. De laatste weken zie je hem ook storen en veel verdedigende arbeid verrichten. Wij werken bij NEC graag met een specifieke individuele aanpak. Alex past daar als trainer uitstekend in. Maar je moet er ook in geloven om er elke dag mee aan de slag te gaan.”

„Bij ons staan de individuele kwaliteiten van de spelers centraal”, benadrukt Pastoor. „Ik benadruk graag wat een speler kan en doet. Bij Melvin is dat vrijlopen en voor de goal komen. Vroeger stond de trainer centraal en moesten de spelers zich maar aanpassen. Zo werk ik niet graag. Ik werk vanuit de kwaliteit van mensen, niet vanuit de tekortkoming. Je moet alleen aan iemand slijpen als je het idee hebt dat het zin heeft om iets te veranderen.’’

