Desi Bouterse in beroep tegen vonnis Decembermoorden

De Surinaamse krijgsraad legde de 75-jarige Bouterse op 30 augustus opnieuw twintig jaar celstraf op voor zijn betrokkenheid bij de moord op vijftien politieke tegenstanders in 1982. Dit vonnis is gelijk aan dat van eind 2019. Omdat Bouterse tijdens dat proces nooit aanwezig was, werd hij bij verstek veroordeeld. Daarna tekende hij verzet aan, waardoor de krijgsraad zijn zaak dit jaar opnieuw in behandeling moest nemen. Hij kreeg daardoor ook de mogelijkheid in beroep te gaan.

Wanneer de rechter de beroepszaak gaat behandelen is nog niet bekend. Het Hof van Justitie zal daarvoor een datum bepalen. Advocaat Hugo Essed, die de nabestaanden van de slachtoffers van de decembermoorden bijstaat, gaat ervan uit dat het hoger beroep aan het eind van het jaar of begin volgend jaar op de rol komt. „Deze zaak is van groot maatschappelijk belang. Daarom verwacht ik dat het Hof van Justitie deze zaak redelijk snel zal aanpakken”, aldus Essed.

Bouterse stond in de jaren tachtig aan het hoofd van een militair regime. Hij wordt er niet van verdacht dat hij in december 1982 persoonlijk mensen om het leven heeft gebracht in Fort Zeelandia in Paramaribo. De voormalige legerleider heeft gezegd het erg te vinden dat hij de Decembermoorden niet heeft zien aankomen.

De geruchtmakende moorden stonden een politieke carrière niet in de weg. Bouterse kon 28 jaar later president worden nadat zijn Nationale Democratische Partij de verkiezingen had gewonnen. Hij bleef tot 2020 aan de macht. Toen leed zijn partij een verkiezingsnederlaag en kon zijn rivaal Chan Santokhi president worden.