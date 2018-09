WUZdiscussie: Op straat en dan?

Uit De Telegraaf van zaterdag:

Vrienden zijn bezig met schilderen en opruimen, de kinderen, Roy van 10 en Lise van 5, lopen deze woensdagmiddag in en uit. Hun moeder Clarice zit met baby John, twee maanden oud en driftig lurkend aan de fles, nog een beetje onwennig op de Ikea-bank. Een krijgertje, net zoals de meeste inventaris in de bescheiden maar nette flat.

Twee weken geleden kreeg Clarice de sleutel, na zeven maanden letterlijk dakloos te zijn geweest. De meubels van vroeger zijn allemaal verkocht: „Via Marktplaats. Anders had ik ze moeten opslaan en dat had me alleen maar geld gekost, nu kon ik schulden afbetalen.”

Eerst verdween haar vriend met achterlating van gemeenschappelijke schulden en vervolgens verloor Clarice, begeleider van kinderen met een verstandelijke handicap, ook nog zelf haar (parttime) baan. „Het was een domino-effect. Alleen je baan weg of alleen je man weg, dat overleef je nog wel. Maar alles tegelijk niet. Vroeger keek ik altijd neer op mensen die zoiets overkwam. Ik ben geen steuntrekker, vond altijd dat we voor onszelf moesten kunnen zorgen. Daarom heb ik ook tot op het laatste moment niets tegen mijn vrienden en familie gezegd over die huurschuld. Ik schaamde me, vooral voor mijn moeder.”

