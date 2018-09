Miljoenen voor voorlichting aan mannen

„Iedereen heeft het recht om zelf te kiezen of, met wie en wanneer ze seks willen hebben en hoeveel kinderen ze willen hebben. Maar daar zijn wel twee mensen voor nodig. Ook jongens”, lichtte Ploumen de subsidie vrijdag toe. Veel projecten richten zich tot nog toe uitsluitend op vrouwen.

„Het is goed om niet alleen vrouwen, maar ook juist jongens te benaderen”, vindt Ploumen. „Als zij leren dat je een waardig en gezond leven kunt leiden zonder geweld en dwang, zijn niet alleen zij zelf, maar juist ook hun vrouwen en kinderen daarbij gebaat.”

Het project wordt uitgevoerd door RutgersWPF, een kenniscentrum voor zaken rond seksualiteit, en hulporganisatie Promundo. De organisaties lieten weten het „geweldig” te vinden dat zij de subsidie hebben gekregen.

Ploumen besloot recentelijk meer projecten van budget te voorzien. In totaal trekt zij dit jaar 369 miljoen euro uit voor projecten over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Dit is een van de prioriteiten van de minister op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.