Man aangehouden na poging aanslag op synagoge

De synagoge in Oekraïne heeft sinds 2016 warme banden met de Nederlandse joodse gemeenschap en met de organisatie Christenen voor Israël, die het salaris van de bewaker betaalt, voedselpakketten levert, warme maaltijden aan huis bezorgt en medicijnen levert aan overlevenden van de Holocaust. Jaarlijks gaan er groepen uit Nederland kijken wat er met het gedoneerde geld gebeurt. „Helaas is nu duidelijk dat het geld goed besteed is geweest”, zegt de Nederlandse opperrabbijn Binyomon Jacobs, die in 2016 het contact legde.

Na de afgeslagen aanval ging de bijlzwaaier er vandoor. In Rusland is nu een verdachte aangehouden. Het gaat om Tziezar Kononenko, die in het bezit zou zijn van valse identiteitspapieren. Oekraïne heeft inmiddels om zijn uitlevering gevraagd.